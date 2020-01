Roy Paci vs Gué Pequeno, su Twitter si riaccende la lite dopo 8 anni: “Putta**, cicci*ne di mer*a” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Abbiamo visto ogni tipo di faida tra vip, ma quella tra Gué Pequeno e Roy Paci è davvero assurda. Otto anni fa Roy si scagliò contro il collega su Facebook: “Il frustrato e pseudo-rapper Guè Pequeno dei Club Dogo, torna ad insultare il sottoscritto. Del resto, i contenuti esposti nell’intervista la dicono lunga sul personaggio. Come si dice dalle mi parti ‘ti manciu a Milano e ti cacu a Catania’”. Nel 2012 Gué rispose via Twitter: “Essere insultati da Roy Paci, una delle putt**e della musica italiana, parla di testi impegnati, Toda Joja Toda Bellezza ma vaaffanculo va. Sto ciccione di mer*a”. Tutto sembrava finito, ma ieri Roy Paci è tornato all’attacco ed ha risposto al tweet del collega. “Una me**a che neanche te ne rendi conto. Il tuo mondo di favole può crollare in un solo istante. Soprattutto quando ti metti contro 1 che la coerenza, ... bitchyf

FBiasin : Lo so, ci sono cose più importanti, ma Roy Paci che risponde a Guè Pequeno DOPO SETTE ANNI E DUE MESI lo trovo pers… - fancinello : RT @FBiasin: Lo so, ci sono cose più importanti, ma Roy Paci che risponde a Guè Pequeno DOPO SETTE ANNI E DUE MESI lo trovo persino romanti… - Vera_Semprevera : RT @amaricord: Livello di rancore: Roy Paci che risponde solo oggi a un tweet di Guè Pequeno datato 12 novembre 2012 -