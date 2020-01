Rimborso modello 730 2020 eredi: cosa cambia per riavere i soldi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rimborso modello 730 2020 eredi: cosa cambia per riavere i soldi Rimborso modello 730: per il 2020 è stata prevista una corsia preferenziale nel processo di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli eredi delle persone decedute nel 2019; infatti, questi ultimi non dovranno più presentare il modello Redditi PF ma basterà il modello 730 per ottenere l’eventuale Rimborso fiscale. Rimborso modello 730: in che casi spetta agli eredi La novità introdotta a partire da quest’anno riguarda gli eredi di persone decedute nel 2019 o comunque decedute entro il 23 luglio 2020, ossia la scadenza per la presentazione del modello 730 semplificato. È chiaro che gli eredi potranno presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 esclusivamente nel caso in cui il deceduto ne avesse diritto, quindi, nel caso in cui la persona scomparsa non fosse un soggetto sottoposto ... termometropolitico

infoiteconomia : Perché conviene fare il 730? Cos’è il modello 730 ed il rimborso irpef? - 24h_Tecnologia : Samsung rimborsa fino a 700 euro con l'acquisto di un TV QLED: Con l'acquisto di un modello in promozione delle ser… -