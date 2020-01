Maturità 2020, materie seconda prova: le scelte del Miur (Di giovedì 30 gennaio 2020) È ufficiale: il Miur, nella data di giovedì 30 gennaio, ha finalmente pubblicato le materie per la seconda prova della Maturità 2020. Se infatti la prima prova dell’esame, che avrà luogo mercoledì 17 giugno, prevede le stesse tracce per tutte le tipologie di scuola superiore, la seconda (che si terrà il giorno successivo) varia invece da indirizzo ad indirizzo. Si tratta, infatti, della prova che vede gli studenti alle prese con le materie caratterizzanti del loro percorso di studi. Per i licei, queste sono state le scelte del Ministero: Classico: greco e latino Scientifico: matematica e fisica Scienze umane: scienze umane, diritto ed economia Linguistico: lingua straniera 1 e 3 Musicale: teoria, analisi e composizione Coreutico: teoria, analisi e composizione Artistico: seconda prova diversa a seconda degli indirizzi L’esame di Maturità 2020 per gli Istituti Tecnici Diversa ancora la ... velvetgossip

