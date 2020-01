Liliana Segre è una farfalla (Di giovedì 30 gennaio 2020) Liliana Segre non fa proclami: è convinta, e ha ragione, che negli episodi di questo nostro mondo ci siano già tutte le lezioni che servono. Dice che "il razzismo e l’antisemitismo ci sono sempre stati e ci sono tuttora, perché sono insiti dell’animo dei poveri di spirito” e mentre lo racconta scoppia l'umanità e l'emozione in luogo solitamente compito come il Parlamento Europeo. Liliana Segre è una farfalla: aggiunge colori anche negli angoli più insperati semplicemente passando. fanpage

