Immagine definitiva del pieghevole Samsung Galaxy Z Flip e dettagli hardware (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il prossimo 11 febbraio sarà anche il giorno del nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip oltre che della nuova serie Samsung Galaxy S20. Ad oggi 30 gennaio mancano solo 13 giorni al fatidico appuntamento ed un informatore del calibro di Ishan Agarwai ha appeno reso noti nuovi e importanti dettagli hardware sul telefono, oltre che fornire quella che sembra essere proprio l'Immagine definitiva del dispositivo. Ishan Agarwai conferma che per il Samsung Galaxy Z Flip è stato progettato un comparto fotocamera a due sensori. Come più volte sottolineato, la scheda tecnica del pieghevole non sarà certo il suo punto di forza, pure per contenere il prezzo dell'esemplare (all'incirca 800 euro). Tra le specifiche della scheda tecnica confermate c'è di certo un processore Snapdragon 855+ e un sistema di ricarica wireless dello smartphone pure "condivisibile" tra più utenti. Se non si ... optimaitalia

