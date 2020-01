Alessandra Amoroso, come un fulmine a ciel sereno | In crisi con il fidanzato (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’ex vincitrice di Amici Alessandra Amoroso, secondo il settimanale Chi, sarebbe in crisi con il suo fidanzato Stefano Settepani. Cosa sta succedendo alla coppia, insieme da 4 anni? Colpo di fulmine dietro le quinte di Amici Alessandra Amoruso sta attraversando un periodo non tanto roseo nella sfera sentimentale. La bella cantante salentina, secondo il settimanale … L'articolo Alessandra Amoroso, come un fulmine a ciel sereno In crisi con il fidanzato proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

radiolisola : #NowPlaying: J Ax Fedez ft Alessandra Amoroso - Piccole cose - radiosiciliarse : Alessandra Amoroso - È vero che vuoi restare -