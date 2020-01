Scienza: trapiantata sulle scimmie pelle di maiale da geni umani (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La pelle di alcuni suini, geneticamente modificata e combinata con geni umani, e’ stata trapiantata su alcune scimmie allo scopo di rendere piu’ agevoli gli innesti cutanei. La ricerca condotta in Cina dal team di Lijin Zou del First Affiliated Hospital dell’Universita’ di Nanchang, i cui risultati sono stati pubblicati su bioRxiv, ha creato dei maiali a cui sono stati aggiunti otto geni umani, allo scopo di ridurre la possibilita’ di rigetto di un organo donatore, e rimossi tre geni chiave che potrebbero innescare rigetti. La pelle alterata e’ stata quindi trapiantata dai maiali ad alcune scimmie. “L’innesto cutaneo e’ rimasto intatto per un massimo di 25 giorni. E’ il miglior risultato ottenuto finora, almeno nella letteratura inglese”, afferma Zou. Il suo gruppo di ricerca si sta preparando a iniziare la ... meteoweb.eu

