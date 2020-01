One Piece arriva su Netflix in versione live action sarà una serie tv (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La notizia è di quelle destinate a fare molto rumore nel mondo dei manga e degli anime, dato che One Piece arriva su Netflix con una versione live action di cui sarebbe già partita la produzione. Le indiscrezioni parlano di un cast già completato per la nuove versione di uno dei manga più amati in Italia, che ha anche tantissimi fan nella sua versione Anime di cui Koch Media distribuisce i film nelle sale e in home video. Eiichiro Oda, storico autore del manga, ha da sempre apprezzato la proposta di Netflix di trarne una serie live action e ci regala maggiori indiscrezioni: il casting degli attori sarebbe già stato completato e gli episodi saranno 10! L’uscita sul colosso streaming in 190 paesi nel mondo potrebbe dunque arrivare addirittura entro la fine del 2020. Il comunicato si chiude con la promessa di rilasciare nuovi dettagli nei prossimi giorni. Season 1 of ONE ... giornalettismo

