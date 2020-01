Matteo Salvini | l' avviso di Paolo Becchi | Il tempo degli slogan e delle

Giorgia Meloni frecciatina a Matteo Salvini “In Emilia non si è risparmiato ma serve più gioco di squadra” : Qualche critica arriva da Giorgia Meloni nei confronti di Matteo Salvini sul candidato delle prossime elezioni regionali in Puglia e anche su come è stata condotta la campagna elettorale in Emilia Romagna. Giorgia Meloni ha detto da Nicola Porro a Quarta Repubblica che il candidato alla Presidenza della Regione Puglia per il centrodestra già c’è ed è Raffaele Fitto. La Leader di Fratelli d’Italia non ha nessuna intenzione a far ...

Matteo Salvini annuncia la manifestazione a Roma - Raggi : “Staccate la corrente ai citofoni” : Il leader della Lega ha annunciato una mobilitazione a Roma in programma per il prossimo 16 febbraio "pronti con candidati e progetti". Così la sindaca Virginia Raggi ai cittadini: "Consiglio a tutti i Romani di staccare la corrente ai campanelli, Matteo Salvini potrebbe citofonarvi per cercare di vendervi chiacchiere".Continua a leggere

Matteo Salvini - il citofono amarissimo : ondata di voti tunisini per Bonaccini e Pd al Pilastro : Nelle ore successive alle elezioni in Emilia-Romagna, il blitz al citofono di Matteo Salvini ai danni di una famiglia tunisina viene commentato sempre più come un boomerang, che ha decimato i consensi di Lucia Borgonzoni. In particolare, nel quartiere Pilastro - dove è avvenuto l'episodio - la Lega

Matteo Salvini - manifestazione contro Raggi e Zingaretti. La sindaca di Roma : "Staccate tutti i citofoni" : Matteo Salvini ha annunciato in diretta Facebook che sta organizzando una mobilitazione contro Virginia Raggi e Nicola Zingaretti, rispettivamente sindaca di Roma e presidente della Regione Lazio. Il leader della Lega ha dato appuntamento ai suoi simpatizzanti per il 16 febbraio: "Venite tutti, meri

Nando Pagnoncelli su Matteo Salvini : "In Emilia Romagna ha fatto lo stesso errore di D'Alema e Renzi" : Nando Pagnoncelli tratteggia il nuovo scenario politico che si è venuto a creare all'indomani del voto in Emilia Romagna. Dalle colonne del Corriere della Sera il presidente di Ipsos esprime il suo parere in merito alle ragioni della vittoria di Stefano Bonaccini: "Il primo elemento che emerge evide

Matteo Salvini a Napoli il 18 febbraio : “Città ostaggio di De Magistris e De Luca” : Matteo Salvini torna a Napoli: il 18 febbraio il leader della Lega sarà nel capoluogo partenopeo, "città splendida ma ostaggio di De Magistris e De Luca", ha spiegato. Cinque giorni dopo, si terranno a Napoli le elezioni suppletive per il Senato, dove la Lega appoggerà il candidato unico per il centrodestra, Salvatore Guangi.Continua a leggere

Il vero motivo che ha portato alla rimozione del video di Matteo Salvini del citofono : Il video in cui Matteo Salvini citofona ad una famiglia tunisina residente a Bologna per chiedere se siano degli spacciatori è stato rimosso da Facebook, non prima di essere stato visto migliaia di volte e condiviso da molti follower del Capitano. Sui motivi della rimozione del video spuntano diverse ipotesi, alcune in merito all’incitamento all’odio e altre legate alla violazione della privacy del ragazzo minorenne coinvolto nella ...

Elsa Fornero attacca Matteo Salvini : “Ci è o ci fa? Dubbi su quanto sia intelligente” : Elsa Fornero sostiene il movimento delle Sardine di Mattia Santori e attacca duramente il leader della Lega Matteo Salvini. Ospite a Circo Massimo, su Radio Capital, l’ex ministro del Lavoro commenta i vari episodi e teatrini messi in scena dal leader del Carroccio (tra i quali la citofonata al Pilastro) e mostra il suo sostegno alle Sardine. “Elsa non si Lega”, ha detto parafrasando uno dei motti che contraddistinguono il ...

Il ragazzo del citofono agirà per vie civili contro Matteo Salvini : Citofonata Salvini: il ragazzo agirà per vie civili contro il leader della Lega Il ragazzo vittima della citofonata di Salvini al quartiere Pilastro di Bologna agirà per vie civili contro il leader della Lega. A rivelarlo è il suo legale Cathy La Torre. Bologna, Salvini citofona a casa di un tunisino: “Lei spaccia?” “Stiamo agendo in tutte le sedi competenti perché riteniamo che il nostro assistito abbia subito una grave violazione della ...

Paolo Becchi sull'Emilia Romagna : "Matteo Salvini sconfitto perché estremista? Ma di che cosa vi fate?" : Basta un tweet, a Paolo Becchi, per offrire una sintesi brutale e piuttosto difficile da smentire circa le critiche mosse a Matteo Salvini dopo la sconfitta della Lega in Emilia Romagna. Da più parti, infatti, il leader del Carroccio è stato tacciato di essere "troppo estremista", di aver scacciato

Elsa Fornero contro Matteo Salvini : "Forse è poco intelligente. Incita all'odio" : Elsa Fornero, ex ministro del lavoro nel governo Mario Monti, da sempre al centro di un aspro duello verbale con Matteo Salvini con degli elettori della Lega, oggi passa all'insulto. A due giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna, che hanno visto la sconfitta di Lucia Borgonzoni, la Fornero è interve

Elezioni regionali in Emilia-Romagna - Meloni e Giorgetti "bacchettano" Matteo Salvini : "Ora faccia squadra" : Dopo la disfatta elettorale raccolta alle regionali dell'Emilia-Romagna, Matteo Salvini adesso deve incassare anche le critiche del leghista Giorgetti e della sua alleata Giorgia Meloni Sebbene gli alleati di Matteo Salvini riconoscano al leader del Carroccio di aver fatto campagna elettorale senza risparmiarsi, per le Elezioni regionali in Calabria e in Emilia-Romagna, diversi esponenti politici