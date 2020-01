Xbox Series X: alcuni rumor indicherebbero nuovamente il prezzo della console a 499 dollari (Di martedì 28 gennaio 2020) Già da qualche tempo si vociferava che il prezzo della prossima console di Microsoft, ovvero Xbox Series X, si sarebbe aggirato sui 499 dollari. Ebbene, a quanto pare le cose non cambiano a distanza di mesi perché il prezzo, stando agli ultimi rumor, sarebbe sempre quello.Secondo quanto svelato da un podcast spagnolo "DRM Juegos", Microsoft lancerà l'Xbox Series X a 499 dollari. A quanto pare dalle ultime indiscrezioni la console di Microsoft sarà la migliore rispetto a PlayStation 5, il che potrebbe indicare che la console di Sony sarà meno costosa rispetto a quella di Microsoft. Ovviamente sono solo supposizioni in quanto non c'è ancora nulla di concreto per quanto riguarda il prezzo delle due console.Ci sono alcune persone preoccupate del prezzo di 500 dollari per quanto riguarda Xbox Series X, ma potrebbe invece risultare un valore molto abbordabile se, come detto da Microsoft, ... eurogamer

