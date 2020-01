Sequestro impianto compostaggio di Eboli, il commento del sindaco di Battipaglia (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – “La notizia del Sequestro dell’impianto di compostaggio di Eboli avvenuta da parte dei Carabinieri del Comando per Tutela Ambientale – NOE è frutto della mirata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, l’attività di indagine è scaturita dalle numerose denunce e dagli esposti presentati da questa amministrazione, non ultimo quello di qualche giorno fa, quando i miasmi erano diventati ormai insopportabili. Siamo stati i primi a richiederne la chiusura provvisoria in attesa dei lavori di messa a norma, noi a richiedere i fondi perché quell’impianto fosse regolarizzato (delibere n. 199 del 21/09/2017, n. 204 del 12/10/2018, n. 210 del 18/10/2019). L’amministrazione non ha mai abbassato la guardia e ha da sempre controllato anche il proprio territorio attivando da mesi una task force che ha effettuato ... anteprima24

