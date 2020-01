Sanremo 2020, tutti i testi delle canzoni in gara (Di martedì 28 gennaio 2020) Il 4 febbraio 2020 inizia la 70° edizione del Festival di Sanremo. Tra volti nuovi e vecchie conferme, la kermesse riserverà tante sorprese e, prima ancora dell’inizio, non sono mancate le polemiche. La cosa che incuriosisce tutti sono i testi e i significati delle canzoni dei 24 Big. Di seguito i testi dei brani che i cantanti portano in gara. Achille Lauro, Me ne frego: il testo di L. De Marinis – D. Petrella – E. Manozzi – M. Ciceroni – L. De Marinis – D. Dezi – D. Mungai Ed. De Marinis/Boss Doms Music/Brioche Ed. Mus./Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/YF1 Sì Noi sì Noi che qui Siamo soli qui Noi sì Soli qui Fai di me quel che vuoi sono qui Faccia d’angelo David di Michelangelo Occhi ghiacciolo Dannate cose che mi piacciono Ci son cascato di nuovo Ci son cascato di nuovo Pensi sia un gioco Vedermi prendere fuoco Ci ... notizie

Raiofficialnews : ??#Sanremo2020, la scenografia firmata da Gaetano Castelli, uno spazio dove far “danzare la luce” ?… - OndeFunky : A qualche giorno da #Sanremo2020 ho incontrato @DiodatoMusic e abbiamo chiacchierato di vita (anche meravigliosa),… - iricchiepoveri : Ricchi e Poveri ReuniON: il manager Danilo Mancuso racconta su @repubblica come ha riunito il gruppo. ?? Leggi l’ar… -