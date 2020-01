Rancore sulle polemiche a Sanremo: “Il rap va ascoltato in modo attivo, senza scandalizzarsi” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Eden”, la canzone con cui il rapper romano è in gara al Festival, è prodotta da Dardust: è un pezzo sulle scelte dell’umanità lastampa

DarioFaini : RT @LaStampa: “Eden”, la canzone con cui il rapper romano è in gara al Festival, è prodotta da Dardust: è un pezzo sulle scelte dell’umanit… - Lau_Ru89 : RT @LaStampa: “Eden”, la canzone con cui il rapper romano è in gara al Festival, è prodotta da Dardust: è un pezzo sulle scelte dell’umanit… - Dardust : RT @LaStampa: “Eden”, la canzone con cui il rapper romano è in gara al Festival, è prodotta da Dardust: è un pezzo sulle scelte dell’umanit… -