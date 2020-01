Pazienti morti in corsia: ergastolo all'ex primario (Di martedì 28 gennaio 2020) Cristina Bassi Condannato Leonardo Cazzaniga, medico a Saronno: «Volevo rendere dignitosa la fine» La condanna all'ergastolo per 12 omicidi in corsia. È arrivata nel pomeriggio di ieri la sentenza della Corte d'assise di Busto Arsizio per Leonardo Cazzaniga, l'ex viceprimario dell'ospedale di Saronno. I giudici non hanno dato credito alle dichiarazioni dell'imputato, che ha sostenuto di aver voluto dare una «dolce morte» ai suoi Pazienti. Per la Corte, che ha inflitto anche tre anni di isolamento diurno, si è trattato di omicidio volontario. Il medico è stato assolto da tre dei 15 casi contestati. L'accusa riguardava la morte di 15 persone, 12 Pazienti e tre persone legate (marito, madre e suocero) alla ex amante di Cazzaniga, l'infermiera Laura Taroni. Quest'ultima è stata processata con il rito abbreviato e condannata in Appello a 30 anni di carcere per due degli omicidi. ... ilgiornale

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Morti sospette all’ospedale di #Saronno: Condannato in primo grado all'ergastolo l'ex viceprimario, Leonardo Cazzaniga… - latascadestra : 106 morti (senza contare quelli ufficiosi, siamo per sempre in Cina) Quasi 3000 infetti. 1600 pazienti infettati da… - magdulka64 : RT @chilhavistorai3: Morti sospette all’ospedale di #Saronno: Condannato in primo grado all'ergastolo l'ex viceprimario, Leonardo Cazzaniga… -