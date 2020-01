Milan, lo striscione di San Siro in onore di Kobe Bryant – FOTO (Di martedì 28 gennaio 2020) Al 24′ di Milan Torino, i tifosi rossoneri hanno dedicato uno striscione a Kobe Bryant, cestista recentemente scomparso – FOTO Pioggia di applausi al minuto 24 di Milan-Torino, match di Coppa Italia, per ricordare Kobe Bryant, leggendario cestista morto tragicamente la scorsa domenica. I tifosi rossoneri hanno inoltre dedicato uno striscione al campione dei Los Angeles Lakers, che recita: «Riposate in pace Kobe e Gianna, per sempre insieme». ¡MINUTO DE APLAUSOS! calcionews24

