Ben 5 smartphone Xiaomi tra i 10 più “radioattivi”: prima classifica del 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Necessario un approfondimento oggi 28 gennaio a proposito degli smartphone con valori SAR più elevati, soprattutto nel caso in cui abbiate deciso di acquistare uno device Xiaomi in questi mesi. Dopo il ranking portato alla vostra attenzione durante la stagione estiva sulle nostre pagine, proviamo a capire come stiano evolvendo le cose sotto questo punto di vista ad inizio 2020, almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere fino a questo momento. Xiaomi e i 10 smartphone con valori SAR più elevati a gennaio 2020 Ad esempio, al primo posto abbiamo lo Xiaomi Mi A1, con un punteggio pari a 1,75 W/kg. Siamo vicino alla soglia consentita in Europa, pari a 2,00 W/kg, ma va detto che questo device, così come quelli che seguono, rispettano il valore massimo concepito per l’Europa. A seguire, attenzione a Xiaomi Mi Max 3, fermo a 1,53, mentre gli utenti che sedotti in ... optimaitalia

