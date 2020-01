Bed and breakfast sconosciuto al fisco a Palermo, scatta il controllo della Finanza (Di martedì 28 gennaio 2020) La Guardia di Finanza di Palermo scopre un bed and breakfast completamente sconosciuto al fisco nel centro di Palermo. La struttura turistica è stata scoperta dai Finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano di Palermo. Il B&B si trova nel centro storico dove negli ultimi anni sono sorte tantissimi B&B, case vacanze e affittacamere. L’ispezione della Guardia di Finanza è nata in seguito alla analisi del settore turistico di Palermo, in particolare quello extralbelghiero. In seguito all’apertura di tanti Bed and breakfast nel centro di Palermo, i prezzi delle camere sono sceso. Le Fiamme Gialle hanno contestato al titolare del B&B di bob aver mai dichiarato al fisco i guadagni derivanti dall’attività di Bed and breakfast ai fini delle imposizioni dirette e indirette. La struttura avrebbe avuto un giro di affari di oltre 135 mila euro mai segnalati ... direttasicilia

ArthurRosentha1 : @ricpuglisi @airbnb_it @nzingaretti @dariofrance Non confondete la locazione turistica con il B&B, per piacere. - elisaasile6 : RT @sauvagefleeur: Quando Harry già inizierà con Falling 'I’m in my bed And you’re not here' Me: - sauvagefleeur : Quando Harry già inizierà con Falling 'I’m in my bed And you’re not here' Me: -