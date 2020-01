Marco Scarponi: “Vorrei dare un senso alla morte di Michele. Lo Stato non fa nulla per la sicurezza stradale” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La parola “determinazione” è e sarà per sempre la chiave di congiunzione tra l’anima bella e pura di Michele Scarponi e ciò che stanno facendo la sua famiglia e tutti coloro che lo hanno amato profondamente, portando avanti una battaglia infinita per la sicurezza stradale attraverso la fondazione che porta il suo nome. Tra di loro c’è anche suo fratello Marco, che ogni giorno lotta e si attiva per sensibilizzare la cultura del rispetto nei confronti dei ciclisti e dei pedoni dal Nord al Sud Italia. Ma questo non basta. Non bastano la Fondazione Michele Scarponi e tutte le altre associazioni nate per battersi per il rispetto reciproco e per annientare la piaga delle vittime sulla strada, perchè mancano le istituzioni. Con Marco abbiamo parlato proprio di questo, della sua sfida e della situazione attuale della sicurezza stradale in Italia, aprendo anche una bella ... oasport

OA_Sport : Marco Scarponi: “Vorrei dare un senso alla morte di Michele. Lo Stato non fa nulla per la sicurezza stradale” - raulmatemar : RT @ACCPI1946: Francesco #Moser, Maurizio #Fondriest, Marco #Scarponi e il consigliere #ACCPI Alessandro #Bertolini tengono a battesimo la… - Walter74Bianchi : RT @ACCPI1946: Francesco #Moser, Maurizio #Fondriest, Marco #Scarponi e il consigliere #ACCPI Alessandro #Bertolini tengono a battesimo la… -