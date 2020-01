LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Thiem ai quarti, Medvedev-Wawrinka 2-2, attesa per Nadal (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.30 Wawrinka ribalta dal 15-30 e porta a casa il 4-2. Medvedev ha bisogno di un break. 08.24 Finalmente un game abbastanza comodo per il russo che difende il servizio a 15 e risale 3-2. 08.20 Medvedev reagisce ma non riesce a sfruttare le due palle break concesse da Wawrinka che ne approfitta e allunga: 3-1. 08.15 Nonostante un po’ do fatica Medvedev porta a casa il primo punto del set. 08.11 Wawrinka tiene il servizio a 0 e allunga su Medvedev: 2-0. 08.07 BREAK WAWRINKA! Lo svizzero strappa il servizio a Medvedev nel primo game del quinto set. 08.02 Wawrinka si aggiudica il tie-break 7-2. Sarà decisivo il quinto set. 07.56 Wawrinka scatenato nel tie-break: 4-1! 07.53 Wawrinka vola sul 2-0. 07.50 Si va al tie-break nel quarto set! 07.45 Nessuno riesce ad avere una palla break: 5-5. 07.35 Medvedev rincorre Wawrinka nei turni di ... oasport

