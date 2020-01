La scomparsa del M5S in Emilia-Romagna e in Calabria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alle elezioni politiche del 2018 il MoVimento 5 Stelle aveva preso il 27,5% dei voti in Emilia-Romagna e il 43,4% in Calabria. Un’affermazione impressionante in entrambe le regioni per motivi diversi e comunque una crescita impetuosa rispetto alla prima volta in cui i grillini avevano concorso alle elezioni nel 2013, quando avevano portato a casa rispettivamente il 24,6 e il 24,9%. Alle elezioni regionali invece non era andata tanto bene: 13,3% in Emilia-Romagna, 4,9% in Calabria. Emilia Romagna e Calabria: quanti voti prende il M5S (Corriere della Sera, 23 novembre 2019) Il dato politico di ieri è che il M5S è scomparso sia in Emilia-Romagna che in Calabria. Quando ancora lo spoglio non è finito i grillini hanno preso il 4,7 in Emilia-Romagna, dove il loro candidato Simone Benini ha preso meno voti della sua lista (il disgiunto a favore di Bonaccini ha quindi funzionato) e non ... nextquotidiano

RaiSport : La tragica notizia della scomparsa di #Kobe #Bryant sta facendo il giro del mondo così come le immagini del luogo d… - OlimpiaMI1936 : L’Olimpia piange la scomparsa di Kobe Bryant e della figlia Gianna e si unisce al dolore tremendo della famiglia. K… - RaffaeleFitto : #KobeBryant, leggenda del basket #NBA, era uno sportivo immenso che amava il nostro Paese Profondamente colpito per… -