Kobe Bryant, gli insulti social dopo la sua morte: “Era uno stupratore” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant riaffiorano le accuse di stupro del 2003. Gli insulti social Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero ieri, domenica 26 gennaio, a Los Angeles, in California. Insieme a lui hanno perso la vita altre 8 persone, tra cui la figlia 13enne Gianna Maria. In un momento così tragico giornaliste e utenti sui social hanno fatto tornare a galla quell’accusa di stupro che investì il campione NBA nel 2003. “Era uno stupratore”, hanno scritto su Twitter proprio a un giorno dalla sua morte. Sui social sono apparsi commenti orribili anche da parte di giornaliste, donne dello spettacolo e femministe. Felicia Sonmez, reporter del Washington Post, dopo la morte di Kobe Bryant ha postato un vecchio articolo del Daily Beast proprio su quelle accuse, dal titolo “Il caso dello stupro di Kobe: la prova del DNA, la storia della accusatrice, e la semi-confessione”. In ... tpi

