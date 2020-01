Il testo di “Tiki Bom Bom” la canzone di Levante a Sanremo 2020″ (Di martedì 28 gennaio 2020) Per Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è in assoluto la prima volta che arriva sul palco del Festival di Sanremo. Di origine siciliane ma da torinese di adozione, la cantante – ma anche fortissima icona di stile sui social – approda al Festival con l’enigmatica e frizzante Tiki Bom Bom. Il testo della canzone in gara. Levante a Sanremo con Tiki Bom Bom “La mia canzone è la danza su cui balla la maggior parte del mondo. E’ il ritmo su cui non ballano i personaggi che descrivo in questa canzone“, dichiara Levante presentandosi al pubblico di Sanremo per la prima volta. Un solo obiettivo per lei: “Sul palco non porterò niente altro che me stessa, io sono l’unica cosa che so difendere, per cui porto me. Prima di salire sul palco mi guardo i piedi perché questi piedi hanno fatto tantissima strada“. Il testo di Tiki Bom Bom, la canzone in gara a Sanremo. Il testo di Tiki Bom ... thesocialpost

novasocialnews : Levante a Sanremo 2020 con 'Tikibombom': testo e video #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -