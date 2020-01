GIORNATA DELLA MEMORIA/ Troppo libera per vivere: la storia di Milena Jesenska (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cacciata dal Partito comunista perché anti-stalinista e poi rinchiusa e uccisa in un lager nazista: Milena Jesenska Giusta tra le Nazioni ilsussidiario

matteosalvinimi : Oggi è la giornata dell’orgoglio e della riscossa per la Calabria bella e sana: la Lega c’è! #oggivotoLega - LaStampa : Nella giornata in cui l’Inter è tornata l’Inter, ovvero una specie di reparto di neuropsichiatria, la Juventus ha s… - lorepregliasco : Vediamo se l'affluenza regge nel resto della giornata in #EmiliaRomagna. Sicuramente per ora è altissima, in linea… -