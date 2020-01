De Magistris | Incidente sulla linea 1 della Metro | Napoli sta pagando un prezzo troppo

De Magistris : ‘Incidente metro - città tagliata in due’. E oggi ferma la Funicolare Mergellina : Il sindaco De Magistris torna a parlare dell'interruzione della Linea 1 della metropolitana: "città spaccata in due, i bus sostitutivi sono interventi non risolutivi". Si attende il via libero della magistratura per riaprire le fermate di Piscinola e Chiaiano. oggi, intanto, si è fermata la Funicolare di Mergellina per un'ora.Continua a leggere

Incidente metro Napoli - De Magistris : ‘A breve riaprirà l’intera tratta della Linea 1’ : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "La riapertura parziale della Linea 1 della metro dopo l'Incidente non era affatto scontato. Attendiamo il dissequestro della magistratura, forse già in settimana, e potremo riaprire in poco tempo l'intera tratta". A febbraio il primo nuovo treno, quindi il collaudo prima della messa sui binari a settembre.Continua a leggere