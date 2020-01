Ciclocross, Mondiali 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si terranno questo weekend, in quel di Dubendorf, Svizzera, i campionati del Mondo di Ciclocross. La manifestazione si svolgerà in due giornate con le sei gare in programma suddivise tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. Si parte al sabato con la prova delle donne juniores, in cui è atteso un duello tutto neerlandese tra le enfant prodige Puck Pieterse e Shirin van Anrooij, che si terrà alle 11.00. Alle 13.00, invece, sarà la volta degli uomini U23 con l’azzurro Jakob Dorigoni che sfida il padrone di casa Kevin Kuhn, l’orange Ryan Kamp e i francesi Antoine Benoist e Mickael Crispin. Chiude il primo giorno, alle 15.00, la gara donne Elite con la belga campionessa in carica Sanne Cant chiamata a difendersi dall’assalto dell’all star team dei Paesi Bassi composto dalla campionessa nazionale e attuale leader di Superprestige e DVV Verzekeringen Trofee Ceylin del Carmen ... oasport

