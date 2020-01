Carbonia, scambiano la mandragora per una bietola e la mangiano: due donne finiscono in ospedale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lavinia Greci Raccolta e cucinata pensando fosse un ortaggio commestibile, la pianta ha pesantemente avvelenato il pasto delle due signore che, grazie alla diagnosi repentina, non sarebbero in pericolo di vita Avrebbero accusato un forte malessere e dolori subito dopo il pranzo, dopo aver consumato ciò che pensavano potesse essere bietola, ma che invece era mandragora. È accaduto a Carbonia, dove due persone sono state ricoverate all'ospedale Sirai del capoluogo per una pericolosa intossicazione. Secondo quanto riportato da Today, due donne, di 80 e 60 anni, sarebbero in queste ore in osservazione ma non si troverebbero in pericolo di vita. L'intervento tempestivo In base a quanto riportato dal quotidiano, i sintomi si sarebbero presentati dopo la consumazione del pasto, nelle prime ore del pomeriggio. Secondo quanto ricostruito, le due pazienti potrebbero essere dimesse nei ... ilgiornale

