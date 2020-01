Bagarre per un post su Luxuria, tra Todisco e Iacovacci scoppia la lite (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Le donne hanno sempre una marcia in più. Alcune hanno addirittura la leva del cambio”. E’ questo il post della discordia condiviso dal capogruppo del PD in consiglio comunale, Ettore Iavocci. Nella foto del post era ritratta Vladimir Luxuria. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Francesco Todisco consigliere delegato alle Aree interne della Campania che attraverso il suo profilo Facebook, oltre allo screen, scrive: “Mi sembra davvero incredibile che il capogruppo del Pd nel Consiglio comunale della città di Avellino possa condividere la volgarità, l’inciviltà, i toni offensivi e discriminatori utilizzati attraverso una barzelletta ignorante e di infimo ordine rivolta contro Vladimir Luxuria. Il capogruppo del Pd ha poi deciso di rimuovere il post dopo essere stato contattato da un’associazione. Cosa ne pensa ... anteprima24

