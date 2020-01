Virus Cina,caso sospetto hostess Vienna

caso sospetto di contagio da CoronaVirus a Vienna, dove un'assistente di volo cinese, giunta in Austria due giorni fa e che nei giorni precedenti era stata a Wuhan, è stata posta in isolamento perché manifestava sintomi influenzali. "Non possiamo escludere che si tratti di coronaVirus", ha detto il direttore medico. L'esito delle analisi virologiche è atteso entro 48 ore. Scattati i controlli anche sulle persone che a Vienna sono entrate in contatto con l'assistente di volo prima del suo ricovero in ospedale.(Di domenica 26 gennaio 2020) di contagio da Corona, dove un'assistente di volo cinese, giunta in Austria due giorni fa e che nei giorni precedenti era stata a Wuhan, è stata posta in isolamento perché manifestava sintomi influenzali. "Non possiamo escludere che si tratti di corona", ha detto il direttore medico. L'esito delle analisi virologiche è atteso entro 48 ore. Scattati i controlli anche sulle persone che asono entrate in contatto con l'assistente di volo prima del suo ricovero in ospedale.(Di domenica 26 gennaio 2020)

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA -