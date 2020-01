Szczesny: “Per Sarri è una partita speciale. Vogliamo vincere per la Juve, non solo per il mister” (Di domenica 26 gennaio 2020) Ai microfoni di 90esimo minuto, poco prima della partita contro il Napoli al San Paolo, ha parlato il portiere della Juve, Szczesny. Ha dichiarato la voglia di vincere della squadra, anche perché la partita è speciale per Maurizio Sarri. “Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato e per Sarri è una partita speciale. Noi Vogliamo vincerla per la Juve, non solo per il mister”. L'articolo Szczesny: “Per Sarri è una partita speciale. Vogliamo vincere per la Juve, non solo per il mister” ilNapolista. ilnapolista

