Shoah: reading mostre e incontri, così Palermo ricorda vittime Olocausto (2) (Di domenica 26 gennaio 2020) (Adnkronos) – Un evento con le scuole al Vagone della Memoria, la presentazione di tre libri e un concerto di musiche ebraiche, sono invece in programma per domani, lunedì 27 gennaio. Ad aprire la giornata saranno alcuni studenti che si incontreranno alle 9, al Vagone della Memoria, nell’ex deposito per locomotive di Sant’Erasmo, per ricordare la Shoah partecipando a un reading di brani scelti sul tema dell’Olocausto. Alle 11, alla biblioteca di Borgo Nuovo, sarà presentato il libro ‘E poi venne la libertà’ di Mauro Li Vigni, in collaborazione con l’I.S.C. Rita Levi Montalcini, mentre alle 16.30, all’Archivio storico comunale, sarà la volta di ‘Delle vicissitudini dei giudei di Sicilia. Gli ebrei a Palermo tra il XIV e il XV secolo’ di Girolamo Mazzola seguito da un concerto di musiche ebraiche eseguite dal coro Sancte ... calcioweb.eu

