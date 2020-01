Quattro cinghiali irrompono sulla A14, due vengono travolti dagli automezzi (Di domenica 26 gennaio 2020) È successo al km 295 dell'autostrada, nel territorio di Cupra Marittima. Probabilmente fuggivano da una battuta di caccia. Traffico bloccato per dieci minuti da Polstrada repubblica

