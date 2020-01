domani al ministero del Lavoro il tavolo sulle Pensioni.Un confronto tra sindacati, parti sociali e governo che si prevede lungo e tortuoso. Punto chiave la flessibilità in uscita, nodo urgente visto che Quota 100scade a fine 2021 e che nel 2022 può scattare lo scalone: un salto di 5 anni per la pensione. "Superare la legge Fornero", dice la ministra del Lavoro,Catalfo. "Abbiamo istituito 2 commissioni, una sui lavori gravosi e una sulla separazione tra previdenza e assistenza".Si discute anche di giovani, donne e rivalutazione.(Di domenica 26 gennaio 2020) al ministero del Lavoro ilsulle.Un confronto tra sindacati, parti sociali e governo che si prevede lungo e tortuoso. Punto chiave la flessibilità in uscita, nodo urgente visto che Quota 100scade a fine 2021 e che nel 2022 può scattare lo scalone: un salto di 5 anni per la pensione. "Superare la legge Fornero", dice la ministra del Lavoro,Catalfo. "Abbiamo istituito 2 commissioni, una sui lavori gravosi e una sulla separazione tra previdenza e assistenza".Si discute anche di giovani, donne e rivalutazione.(Di domenica 26 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Pensioni, domani al via tavolo riforma - CSalvinipremier : RT @GIGIX63: @CSalvinipremier @repubblica Se mettiamo tutte le nostre improbabili pensioni di domani!!!! Non raggiungiamo neanche un quarto… - GIGIX63 : @CSalvinipremier @repubblica Se mettiamo tutte le nostre improbabili pensioni di domani!!!! Non raggiungiamo neanch… -