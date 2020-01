Migranti, tre salvataggi per la Ocean Viking. Ora a bordo ci sono 223 persone in attesa di un porto sicuro (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo il salvataggio di 92 persone a circa 30 miglia dalle coste della Libia, e quello di altri 59 Migranti in difficoltà che avevano lanciato l’allarme dalla stessa zona, la nave Ocean Viking ha portato in salvo altre 72 persone «da un’imbarcazione molto instabile e sovraffollata nella zona SAR maltese». <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" open.online

