Losan Piatti, un ex monaco buddista alla continua ricerca del suo passato perduto (Di domenica 26 gennaio 2020) di Marco Marmeggi Anche lui è stato Icaro, l’eroe greco sul cavallo volante, e anche a lui il sole ha sciolto le ali. Losan Piatti precipita con il parapendio in una mattina di giugno del 2004, ha 23 anni, si rompe la schiena e rimane paralizzato dalla vita in giù. La corsa sull’erba, il crepaccio, l’ala che prende vita, si gonfia e lo solleva. Il volo è una discesa sospesa, una corsa coi piedi nel vuoto, ci sono correnti calde e fredde come in mare. Losan plana a 50 chilometri orari su un campo di grano, il sole è caldo, l’estate promette frutti maturi come le spighe sotto di lui. L’indomani lo aspetta un viaggio a Hong Kong con il padre. “Non so cosa sia successo, non ho ancora capito che cosa è andato storto”. Precipita da 30 metri, atterra sulle spighe ancora alte che in qualche modo attutiscono il colpo, rimane cosciente, si toglie la vela di dosso e prova ... ilfattoquotidiano

