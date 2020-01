Iva Zanicchi condurrà uno show su Canale 5 dopo il Grande Fratello Vip (Di domenica 26 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Iva Zanicchi condurrà uno show musicale che prenderà il posto del reality su Canale 5 E’ stato il sempre informato TvBlog a lanciare la notizia in anteprima: Iva Zanicchi condurrà un programma musicale su Canale 5, tutto suo, che dovrebbe andare in onda quando il GF Vip sarà finito, quindi a partire dal mese di aprile. D’altronde di recente, durante una sua ospitata in un programma radiofonico, Iva Zanicchi non aveva nascosto di avere proprio tale desiderio, svelando di voler fare uno show musicale dedicato a lei stessa, per celebrare al meglio i suoi sessant’anni di carriera. Tale programma è Viva Sanremo, in onda su Rai Radio 2 e condotto da Pino Strabioli, come apprendiamo sempre da Blogo. GF Vip, Iva Zanicchi condurrà un programma musicale dopo la fine del reality: quando andrà in onda Sempre il sito menzionato nel primo paragrafo riporta ... lanostratv

L_ably : @DVD23690077 @MRGernini @ritadallachiesa Chi? Iva Zanicchi? - tvblogit : Canale 5 celebra Iva Zanicchi con uno show in prima serata: ecco quando (Anteprima Blogo) - zazoomblog : Canale 5 celebra Iva Zanicchi con uno show in prima serata: ecco quando (Anteprima Blogo) - #Canale #celebra… -