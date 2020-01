Ginnastica facciale: tutto quello che c’è da sapere per un viso più giovane (Di domenica 26 gennaio 2020) Viviamo in un’era in cui contrastare l’invecchiamento è diventato una sfida quotidiana, sia per le donne che per gli uomini. Cercare di sfidare la forza di gravità tenendo tonica la pelle è l’obiettivo di tutti quelli che si dedicano molto alla cura del proprio aspetto. Ad aggi i prodotti essenziali si adattano ad ogni singolo bisogno. Ci sono infatti molti oli vegetali della green beauty oppure altrettanti concentrati vitaminici presenti anche negli ingredienti di alcune creme. L’obiettivo principale sta nel rallentare l’invecchiamento cutaneo con mirate stimolazioni sulla pelle. Non a caso, proprio in questi ultimi anni, molti ricercatori specializzati nella biologia molecolare hanno evidenziato alcune funzioni dell’epidermide che erano fino a poco tempo fa sconosciute. La nostra pelle ha un campo elettrico che si attiva quando è necessario riparare ... velvetgossip

