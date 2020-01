Danny il cane abbandonato legato ad un palo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Poche settimane fa, i poliziotti del Massachussetts, hanno trovato un cane abbandonato, che hanno chiamato Danny. Era stato legato con il suo guinzaglio ad un palo. Vederlo per loro è stato sconvolgente e nessuno riuscirà mai a dimenticare la scena che si sono trovati davanti. Secondo le informazioni che sono state rese note, gli agenti erano in giro a fare il loro solito giro di pattuglia e per la città non c’era nulla di strano. Ad un certo punto, quando si sono trovati in una strada molto trafficata, hanno notato qualcosa di muoversi vicino ad un palo. Si sono avvicinati subito., ma ciò che sono stati costretti a vedere, per loro è stato scioccante. Il piccolo cane, era legato ad un palo, senza né cibo né acqua. Aveva urgente bisogno di aiuto. I poliziotti si sono subito fermati e quando si sono avvicinati a Danny, hanno scoperto che aveva il collare ed il guinzaglio abbinati ... bigodino

