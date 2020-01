Coldiretti: record storico di bollicine italiane all’estero (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ record storico per le bollicine italiane all’estero, dove finiscono circa i tre quarti delle 750 milioni delle bottiglie prodotte in Italia nel 2019, grazie ad un balzo del 9% nelle esportazioni: è quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativI ai primi dieci mesi dell’anno. Un risultato senza precedenti per lo spumante che – sottolinea Coldiretti – domina nettamente nei brindisi globali davanti allo champagne francese e non è caso che proprio verso Oltralpe si registri un balzo del 24% delle esportazioni con la Francia che è diventata il quarto Paese acquirente nel mondo. Oltre frontiera – continua Coldiretti – i consumatori più appassionati sono gli inglesi che non sembrano essere stati scoraggiati dalla Brexit e sono il primo mercato di sbocco delle spumante italiano con le bottiglie esportate che fanno ... meteoweb.eu

daniela_maurizi : RT @Ansa_TerraGusto: I dolci #italiani mettono a segno nel 2019 il record storico nelle esportazioni: raggiunta la cifra di 1,5 miliardi. È… - coldiretti : RT @Ansa_TerraGusto: I dolci #italiani mettono a segno nel 2019 il record storico nelle esportazioni: raggiunta la cifra di 1,5 miliardi. È… - Ansa_TerraGusto : I dolci #italiani mettono a segno nel 2019 il record storico nelle esportazioni: raggiunta la cifra di 1,5 miliardi… -