Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritornati raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio è salito 41 dopo un susseguirsi di bollettini medici il numero delle vittime del coronavirus in Cina 1300 il numero delle persone infette rimaniamo all’estero per parlare del terremoto in Turchia almeno 20 morti soccorritori lavoro tra le macerie venerdì sera un sisma di magnitudo 6,8 della scala Richter ha colpito la provincia orientale di ...

Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione è salito a 41 dopo un susseguirsi di bollettini medici numero delle vittime della corona virus simile a Sars in Cina i casi in paese sono 1300 il contagio sbarca in Europa con tre pazienti conclamati in Francia in Italia escluso dopo i controlli Un caso sospetto a Parma l’Australia con te ...

Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato assolto in primo grado di giudizio del Tribunale di Lodi Mario Cattaneo Lost di Casaletto Lodigiano che il 10 marzo 2017 uccise saranno una rosa di pallini con un fucile Petri augurano il quale insieme a dei complici si era introdotto nel suo locale per commettere un furto Cattaneo era accusato di eccesso colposo di legittima difesa nella ...

Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli la procura di Roma ha ritenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca sacchi la procura contesta Valerio Del Grosso Paolo Perino Marcello le prove l’aggravante della premeditazione nell’omicidio di Luca sacchi nell’inchiesta di giudizio immediato I magistrati di costruiscono le Favi ...

Inter-Cagliari - Ultime Notizie sulle formazioni : Ashley Young verso il debutto : L'esordio di Ashley Young non è l'unico elemento di curiosità della gara di San Siro. Le statistiche raccontano che il Cagliari è la vittima preferita di Lautaro Martinez (3 gol in altrettanti match di campionato) così come l'Inter lo è di Radja Nainggolan (ex di turno, 5 reti nel complesso in carriera).Continua a leggere

Omicidio Luca Sacchi Ultime Notizie - pubblicate le chat tra il ragazzo e Anastasiya : “La mia vita ha cominciato a fare schifo da quando ci sei tu” : quando Anastasiya, poche ore dopo la morte del suo fidanzato ne parlava come del grande amore della sua vita, del ragazzo perfetto, tutti hanno creduto che fosse stata spezzata una favola d’amore. Poi però con il passare del tempo, dopo le parole dei genitori di Luca Sacchi, i sospetti di una possibile relazione tra ragazza e un amico del suo fidanzato, si era capito che non erano poi tutte rose e fiori. E oggi a tre mesi di distanza dal ...

