Sondaggio Index Research, altro passo in avanti per Lega e FdI alla vigilia del voto in Emilia Romagna (Di sabato 25 gennaio 2020) alla vigilia del voto in Emilia-Romagna, Piazza Pulita (La7) ha commissionato un Sondaggio a Index Research sulle intenzioni di voto nazionali. La Lega di Matteo Salvini rimane il primo partito d'Italia, guadagnando 0.3 punti percentuali rispetto a una settimana fa. I due partiti principali azionist liberoquotidiano

GiulianAlfredo : la vigilia del voto in Emilia-Romagna, Piazza Pulita (La7) ha commissionato un sondaggio a Index Research sulle int… - infoitinterno : Sondaggio Index, cresce il fronte sovranista Lega-Fratelli d’Italia. M5s al 16%, in calo Pd e Italia viva - CanzianiAngelo : @matteorenzi @ItaliaViva Renzi: in calo di un ulteriore 0,2%, a un risicatissimo 4,2 per cento. E la faccia con cui… -