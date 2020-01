Sequestrati oltre 700 botti illegali nel napoletano (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – l Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel comune di Cicciano, oltre 700 botti illegali pericolosi denunciando all’Autorità Giudiziaria 10 responsabili. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola hanno individuato un fondo agricolo dove era installata un’area attrezzata per l’esplosione di fuochi pirotecnici appositamente preparata per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono del comune Vesuviano. Nel corso dei controlli è stato accertato che la superficie utilizzata era sprovvista delle previste delimitazioni necessarie ad evitare l’accesso a persone non autorizzate e sono state scoperte, nel contempo, 10 persone, il titolare di una cooperativa e 9 lavoratori “in nero”, mentre allestivano e montavano numerosi mortai per lo spettacolo pirotecnico. All’interno di ogni mortaio erano già posizionati i ... anteprima24

