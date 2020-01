Papa:pastorale d'elite dimentica popolo

La Chiesa deve evitare una "dicheil". Lo ha dettoFrancesco nell'udienza alla Rota Romana suggerendo che ci sono "coppie di sposi cristiani" che possono diventare "missionari umili a raggiungere piazze e metropoli dove la parola di Gesù non penetra",e possono "scuotere dal torpore i pastori bloccati dal piccolo circolo dei perfetti.Il Signore è venuto a cercare i peccatori e non i perfetti",ha sottolineato il Pontefice. E ai giudici dice: aprire il cuore alla gratuità, no "interessi commerciali".(Di sabato 25 gennaio 2020)