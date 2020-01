Nasce in Spagna il governo del tradimento. Finalmente (Di sabato 25 gennaio 2020) Il governo Psoe - Podemos vara i primi provvedimenti. Aumento delle pensioni, dei salari pubblici, del salario minimo interprofessionale. Sono misure di carattere sociale che vogliono contraddistinguere i primi passi di un governo già definito storico. E a ragione, non solo perché è la prima coalizione dell’attuale democrazia spagnola, bisogna risalire al secolo scorso e ai governi della Seconda Repubblica per un precedente, ma anche per le sfide che ha davanti. Proporre risposte di stampo socialdemocratico a una crisi economica che non passa, diventata condizione eterna nella vita delle persone avendo ridisegnato col suo esplodere parte del patto sociale alla base delle democrazie parlamentari europee. Proporre risposte alla crisi spagnola. Una crisi profonda, di progetto nazionale, di cui la crisi catalana non è altro che il più clamoroso e ... huffingtonpost

