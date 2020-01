Maestra d'asilo uccisa a Valenza, amico confessa l'omicidio (Di sabato 25 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Fermato un uomo, Massimo Venturelli, per l'omicidio della Maestra d'asilo di Valenza. Si tratterebbe di un amico che ha confessato il movente passionale Ha un volto ed un nome il presunto assassino di Ambra Pregnolato, la Maestra d'asilo trovata morta nel suo appartamento di Valenza nella giornata di venerdì 24 gennaio. Si chiama Massimo Venturelli, 46 anni, ed avrebbe confessato l'omicidio dopo essere stato sottoposto a fermo dai carabinieri del comando provinciale di Alessandria nel tardo pomeriggio di sabato. Un caso che si è risolto nel giro di 24 ore e dai risvolti inattesi. La narrazione di un truce femminicidio, l'ennesimo con lo stesso tragico copione ed epilogo. Dopo aver commesso l'assassinio, il 46enne avrebbe tentato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno ma avrebbe riportato solo delle ferite di lieve entità. Rintracciato e messo sotto ... ilgiornale

