LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Mayer fa impazzire gli austriaci e vola in testa! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI KITZBUHEL CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI BANSKO DALLE 10.15 (DOMENICA 25 GENNAIO) 12.10 Già 0.78 di ritardo per Caviezel al terzo intermedio. 12.09 Grandissima gara del francese Muzaton, quinto a 31 centesimi da Mayer! Tocca allo svizzero Mauro Caviezel! 12.08 Ricordiamo che l’Austria non vince la Discesa di Kitzbuehel dal 2014, quando fu Hannes Reichelt a domare la Streif. 12.02 Mayer AL COMANDO, INFIAMMA IL PUBBLICO DI Kitzbuehel! L’austriaco è uscito velocissimo dalla Hausbergkante, ha raggiunto una punta di 142 km/h ed ha preceduto Feuz e Kriechmayr di 22 centesimi! Esulta anche Arnold Schwarznegger. 12.05 Mayer avanti di 3 centesimi al quarto rilevamento! Sta pennellando! 12.05 0.25 di ritardo per Mayer al secondo intermedio, 0.18 al terzo. E’ pienamente in gara. 12.03 ... oasport

MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca il colpaccio. Johaug: show solitario http… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Bansko 2020 in DIRETTA (25-1): TRIPLETTA EPOCALE! Elena Curtoni Bassino e Brignone: DOMINIO… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: si inizia sulla Streif battaglia aperta per la vittoria! -… -