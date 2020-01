Licia Nunez scopre di esser stata lasciata dalla fidanzata ma non comprende di quale gesto parla: sui social le ipotesi (Di sabato 25 gennaio 2020) Se Licia Nunez ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 4 del 24 gennaio 2020, ha capito ben poco di quello che stava succedendo, dopo aver visto il messaggio della sua fidanzata, non è stato lo stesso per i telespettatori…Infatti dai social sono arrivati molti commenti su questa storia, molti messaggi anche da parte di chi sembra aver compreso le motivazioni della fidanzata di Licia, Barbara. Facciamo un piccolo passo indietro. La fidanzata di Licia parla di un gesto che la Nunez fa e che lei pensava essere solo loro. Seguendo invece la diretta del Grande Fratello VIP avrebbe scoperto che le cose stanno in modo diverso. Di che cosa si tratta? Licia, parlando con Alfonso Signorini è sembrata basita, non credendo ai suoi occhi. Ha anche detto che attenderà un confronto, perchè una storia di due anni certamente non può finire in questo modo. E stenta persino ... ultimenotizieflash

