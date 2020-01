Infortunio Castrovilli: il centrocampista chiede il cambio dopo essersi accasciato (Di sabato 25 gennaio 2020) Infortunio Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina ha chiesto il cambio dopo essersi accasciato per un giramento di testa Al 64′ della ripresa Gaetano Castrovilli si è accasciato al suolo richiamando l’attenzione dell’arbitro Orsato. Il direttore di gara ha fatto entrare immediatamente i sanitari viola e ha fermato il gioco. Il centrocampista viola sembrava soffrire di giramenti di testa e calo di pressioni, infatti era piuttosto pallido e assente nello sguardo. Castrovilli è uscito sulle sue gambe dal campo facendo spazio a Eysseric. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

