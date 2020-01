Giancarlo Magalli, incidente a Roma, auto distrutta: "lui è illeso per miracolo" (Di sabato 25 gennaio 2020) Grave incidente per Giancarlo Magalli, la Smart bianca del conduttore è distrutta, ma sua figlia Michela rassicura tutti: ecco come sta. Giancarlo Magalli è rimasto coinvolto in un grave incidente nella giornata di ieri, a Roma, ma fortunatamente è rimasto illeso, anzi, come ha sottolineato Marcello Cirillo de I Fatti Vostri, è "vivo per miracolo". La figlia del conduttore ha rassicurato i fan confermando che Magalli sta bene, anche se l'auto è ridotta ad un catorcio. Giancarlo Magalli era a bordo della sua Smart e stava percorrendo la Cassia, a Roma, quando ha perso il controllo dell'auto, che è andata a sbattere contro il guardrail. Fortunatamente la cintura di sicurezza e l'airbag hanno evitato che l'incidente avesse conseguenze mortali. Magalli è ... movieplayer

