GF Vip, Salvo Veneziano accusa Signorini: “Usi due pesi e due misure” (Di sabato 25 gennaio 2020) Continuano le accuse di Salvo Veneziano nei confronti di Alfonso Signorini dopo la sua squalifica dal GF Vip. L’ex concorrente si è scagliato contro il conduttore giudicando il suo comportamento di due pesi e due misure. Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini Salvo si riferiva in particolare ai commenti poco gentili fatti da Antonio Zequila su Valeria Marini, di fronte ai quali Signorini non ha avuto la stessa reazione che ha avuto con lui. Il conduttore aveva infatti richiamato all’ordine i concorrenti parlando anche di aggressività verbale verso le donne, senza però prendere alcun provvedimento come era stato fatto con lui. Per questo ha accusato Signorini di non essere imparziale nei modi di affrontare le diverse situazioni. Queste le sue parole: “Bello vedere ridere Signorini mentre parla con Zequila che dà della ce..a a Valeria Marini. Ho notato che la violenza ... notizie

Louis_Z_ : RT @abladishyaya: *GRANDE FRATELLO VIP 4 PERDE 1 MILIONE DI ASCOLTI* La mia reazione pensando a Pasquale, Sergio e Salvo: #GFVIP https:/… - 5Piccola : RT @abladishyaya: *GRANDE FRATELLO VIP 4 PERDE 1 MILIONE DI ASCOLTI* La mia reazione pensando a Pasquale, Sergio e Salvo: #GFVIP https:/… -