Fortnite Capitolo 2: Epic Games conferma la data d'uscita della Stagione 2 (Di sabato 25 gennaio 2020) Fortnite è rimasto ancorato alla prima Stagione del Capitolo 2 per un bel pezzo, per la precisione fin da ottobre, quando avvenne il famoso evento del "buco nero" che capitalizzò l'attenzione mediatica per giorni interi.Fortunatamente, l'attesa per la nuova Season sta per giungere al termine. Nella giornata di oggi, infatti, Epic Games ha annunciato che Fortnite Capitolo 2: Stagione 2 arriverà su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 20 febbraio.Questo significa che dovremo aspettare ancora un mesetto circa, prima di poter ammirare le novità che gli sviluppatori hanno riservato a Fortnite. In aggiunta alla data d'uscita, Epic Games ha annunciato che nei primi giorni di febbraio, il gioco adotterà un nuovo motore per gestire la fisica, l'Unreal Engine Chaos physics engine, che verrà introdotto tramite aggiornamento gratuito. Ecco quanto dichiarato dagli sviluppatori ... eurogamer

